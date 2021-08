Augsburg

07:00 Uhr

Pavillon: 2022 entsteht ein Fuggereihaus auf dem Augsburger Rathausplatz

Plus Im Mai 2022 entsteht mitten in Augsburg ein Pavillon, der an ein Fuggereihaus erinnert. Dann wird das Jubiläum der Sozialsiedlung ein zweites Mal gefeiert – und nach vorn geblickt.

Von Nicole Prestle

Eine Woche für 500 Jahre – es war ein kurzes Fest aus Anlass des Fuggerei-Jubiläums, das am Sonntag zu Ende ging. Doch genau genommen war es ja nur ein Auftakt: Bis ins nächste Frühjahr hinein wollen sich die Fugger'schen Stiftungen nun mit der Frage beschäftigen, wie das "Prinzip Fuggerei" in andere Länder übertragen werden könnte. Die Ergebnisse sollen ab Mai in einem auffälligen Pavillon präsentiert werden, der an prominenter Stelle in Augsburg stehen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

