Per Haftbefehl gesucht: Polizei greift Kriminellen in Augsburg auf

Ein 22-Jähriger Mann hatte eine Gefängnisstrafe offen, als er zufällig in Augsburg von der Polizei kontrolliert wurde. Die Beamten fanden bei ihm Betäubungsmittel und einen Schlagring.

Am Mittwochabend stellte sich bei der Kontrolle eines 22-Jährigen in der Holzbachstraße heraus, dass dieser per Haftbefehl gesucht wird. Zudem fand die Streife bei dem Mann kleinere Mengen Betäubungsmittel sowie einen als verbotene Waffe deklarierten Schlagring.

Der 22-Jährige musste sofort seine Haftstrafe antreten. Ihn erwartet zudem eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie das Waffengesetz. (skro)