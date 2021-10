Achtjähriges Mädchen wird bei Unfall in Augsburg schwer verletzt

Ein Kind ist am Freitag im Augsburger Stadtteil Pfersee vor ein Auto gelaufen und dabei schwer verletzt worden. Der Fahrer war zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert.

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein achtjähriges Mädchen am Freitag um 13.07 Uhr in der Ludwig-Thoma-Straße in Augsburg-Pfersee schwer verletzt worden. Das Kind lief laut Polizei unvermittelt auf die Straße, ein 54-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind frontal.

Achtjähriges Mädchen angefahren: Kind ist nicht in Lebensgefahr

Da schwere oder sogar lebensbedrohliche innere Verletzungen zunächst nicht auszuschließen waren, wurde das Kind mit dem Rettungswagen in den Schockraum der Uniklinik gebracht. Inzwischen gab es laut Polizei Entwarnung aus dem Klinikum, es bestehe keine Lebensgefahr.

Der Autofahrer war zum Unfallzeitpunkt leicht alkoholisiert, ergab ein routinemäßiger Test der Polizei. Er muss daher mit Konsequenzen rechnen. (sp)