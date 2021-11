Die Augsburger Polizei sucht einen Werkzeug-Dieb

Auf Bauwerkzeuge hat es ein unbekannter Täter im Augsburger Stadtteil Pfersee abgesehen.

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Dienstag in der Siegfried-Aufhäuser-Straße in Pfersee im Neubaugebiet einen Anhänger aufgebrochen. Er entwendete aus dem Anhänger mehrere Baumaschinen, wie Brechhammer, Motorflex, Elektroflex und Akkuschrauber.

Der Beutewert dürfte laut Polizei im unteren bis mittleren vierstelligen Eurobereich liegen. Hinweise erbittet die Polizei unter 0821/323-2610. (ina)