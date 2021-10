Jugendlicher zündet in Augsburg Mülleimer an und wird erwischt

Ein 14-Jähriger hat im Augsburger Stadtteil Pfersee einen Mülleimer angezündet. Jetzt drohen Konsequenzen.

Im Augsburger Stadtteil Pfersee hat eine Passantin Samstagmorgen gegen 0.45 Uhr eine Gruppe von drei Jugendlichen in der Eberlestraße beobachtet, von denen ein 14-Jähriger den Inhalt eines Mülleimers an einer Bushaltestelle entzündete. Die Drei entfernten sich, konnten jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung in der Leonhard-Hausmann-Straße gestellt werden.

Den entstandenen Kleinbrand löschte zwischenzeitlich ein hilfsbereiter, unbekannter Anwohner, sodass offensichtlich kein Schaden entstand. Der 14-Jährige muss sich nun wegen versuchter, gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Brandlegung verantworten. (nist)