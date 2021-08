Kräutermischung setzt Mann in Augsburg außer Gefecht

Die Polizei verhindert in Augsburg die Flucht eines 40-Jährigen. Weil er eine Kräutermischung konsumierte, muss er ins Krankenhaus.

Am Montagvormittag wurde nach Angaben der Polizei in der Hessenbachstraße ein 40-jähriger Mann samt Fahrrad angetroffen, der weder geh- noch stehfähig war und sich offensichtlich in einer hilflosen Lage befand. Als die Einsatzkräfte den Mann zur Behandlung in den hinzugerufenen Rettungswagen führen wollten, riss sich dieser plötzlich los, sprang auf sein Fahrrad und versuchte zu wegzufahren.

Die Einsatzkräfte konnte ihn jedoch an einer Flucht hindern. Der Mann wurde mit dem Rettungsdienst ins Uniklinikum gebracht. In der Gesäßtasche hatte der 40-Jährige noch eine geringe Menge einer Kräutermischung, so die Polizei. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. (eva)