Mann schlägt im Sheridan-Park auf geparkte Fahrzeuge ein

Ein 41-Jähriger befand sich bei seinem Gewaltausbruch im Sheridanpark in Augsburg offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation.

Am späten Donnerstagabend gegen 23.20 Uhr wurde die Polizei an den Grasigen Weg im Pferseer Sheridan-Park gerufen. Anwohnerinnen und Anwohner hatten dort einen Mann beobachtet, der mit einem Hammer auf mehrere geparkte Fahrzeuge einschlug. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete der 41-jährige Mann kurzzeitig, konnte jedoch eingeholt werden. Da sich der 41-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er im Anschluss in das Bezirkskrankenhaus gebracht. Vor Ort stellte die Polizei an sechs geparkten Fahrzeugen eingeschlagene Windschutzscheiben fest. Der Mann muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. (bau)