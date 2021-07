Täter machen sich nachts an Audi zu schaffen

Mehrere Unbekannte haben nachts in der Nähe des Westfriedhofs einen Audi aufgebockt. Sie hatten offenbar einen klaren Plan.

Einem Zeugen sind in der Nacht auf Donnerstag, kurz nach zwei Uhr, mehrere Unbekannte aufgefallen. Die Männer machten sich in der Stadtberger Straße gegenüber des Westfriedhofs an einem Audi A6 zu schaffen. Die Täter bockten das Fahrzeug auf und versuchten, den Katalysator abzumontieren.

Als sie den Zeugen bemerkten, flüchteten drei Männer in den nahe gelegenen Park, ein weiterer Mann fuhr mit einem Auto, laut Polizei vermutlich mit ausländischer Zulassung, davon. Der Zeuge konnte die Täter nicht näher beschreiben. Am Audi entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (ina)