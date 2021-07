Unbekannter zerkratzt BMW in Pfersee zum wiederholen Mal

Der BMW in Pfersee wurde schon mehrmals beschädigt. Nun entstanden 1000 Euro Schaden.

In der Nacht auf Mittwoch hat ein Unbekannter in der Luitpoldstraße ( Pfersee) zum wiederholten Male das geparkte Auto eines Anwohners beschädigt. Nachdem der BMW bereits in der Vergangenheit schon mehrfach angegangen wurde, zerkratzte der Unbekannte diesmal die Beifahrertür. Es entstanden 1000 Euro Schaden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-2610. (skro)