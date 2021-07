Augsburg

17:50 Uhr

Plärrer-Fans dürfen sich in Augsburg auf eine neue Attraktion freuen

Der Plärrer Familienpark kommt als Corona-Ersatz für den klassischen Plärrer gut an. Am Wochenende war das Gelände gut gefüllt.

Plus Die Schausteller in Augsburg ziehen nach den ersten beiden Wochenenden des Sommer-Plärrers eine positive Bilanz. Und sie haben noch eine Überraschung parat.

Von Andrea Wenzel

Der Plärrer ist in Augsburg Tradition, doch auch sein Corona-Ersatz, der Plärrer-Vergnügungspark, kommt bei vielen offenbar gut an. Ähnlich wie im vergangenen Jahr lädt der Park seit vorvergangenen Donnerstag auf den Kleinen Exerzierplatz ein, und die Bilanz der Schausteller fällt bislang positiv aus: "Der Zulauf ist sehr gut. Wenn wir gegen Mittag öffnen, stehen oft schon erste Gäste am Eingang und warten", erzählt Josef Diebold, Sprecher der Schausteller. In einem Fall sei die Nachfrage am Nachmittag sogar so hoch gewesen, dass es zeitweise zu Wartezeiten von bis zu 35 Minuten kam, ehe neue Gäste auf den Platz durften. Die Besucherzahl ist auf 1500 Gäste beschränkt. In der Regel gibt es aber keine Wartezeiten.

