Augsburg

12:00 Uhr

Plärrer-Vergnügungspark beendet - Schausteller sind zufrieden

Plus Nach zwei Monaten wird der Vergnügungspark auf dem Augsburger Plärrergelände abgebaut. Die Schausteller sind zufrieden. Doch es bleibt die Ungewissheit wegen Corona.

Von Katharina Funkner

Die Abbauarbeiten auf dem Augsburger Plärrergelände sind im vollen Gang. Auch in der heißen Mittagssonne werden die Fahrgeschäfte und Stände abgebaut, um in die nächste Stadt weiterziehen zu können. Trotz der sommerlichen Temperaturen sind die Arbeiter und Arbeiterinnen motiviert - und haben Spaß. Es wird sogar das ein oder andere Liedchen bei der Arbeit gesungen. Wenn nicht die Frage wäre, wie es mit dem Geschäft in den kommenden Wochen und Monaten weitergeht.

