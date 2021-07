Augsburg

vor 31 Min.

Plastikflut erforscht: So viel Müll schwimmt in Augsburger Kanälen

Am kleinen Kraftwerk am Hanreibach werden neben natürlichen Abfällen auch Styropor und andere Kunststoffe angeschwemmt.

Plus Augsburger Studenten haben erforscht, wie viel Plastikmüll im Wasser der Augsburger Kanäle zu finden ist und wo er herkommt. Dabei haben sie Erstaunliches entdeckt.

Von Fridtjof Atterdal

Die Kanäle sind ein wichtiger Teil des Unesco-Welterbes der Stadt Augsburg. Doch regelmäßig wird beklagt, dass Müll und Unrat in den Kanälen schwimmt. Vor allem Kraftwerksbetreiber drängen die Verantwortlichen der Stadt immer wieder, mehr für die Reinhaltung der Wasserläufe zu tun. Um eine Basis für künftige Maßnahmen zu schaffen, haben Studenten der Hochschule Augsburg jetzt für eine Abschlussarbeit untersucht, wie viel Plastikmüll jeden Tag in den Rechen der Kraftwerke hängenbleibt oder sogar in Richtung Meer weitertreibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen