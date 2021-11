Platzmangel: Fast 2000 Kita-Kinder in Augsburg sind nicht versorgt

Plus Der Versorgungsgrad im Kindergartenbereich liegt in Augsburg bei nur 84 Prozent. Warum das Schaffen von neuen Plätzen dennoch nicht einfacher wird.

Die gute Nachricht: Die Anzahl der unversorgten Kinder, die einen Betreuungsplatz brauchen, sinkt im Stadtgebiet. Die schlechte Nachricht: Mit 1936 Kindern, denen Stand September kein Krippen-, Kindergarten- oder Hortplatz vermittelt werden konnte, ist die Zahl immer noch sehr hoch. Gerade im bayernweiten Vergleich schneidet Augsburg im Kindergartenbereich mit einem Versorgungsgrad von nur 84 Prozent schlecht ab.