Plötzlich war ein Zebrastreifen da: Was dem "Maler" nun droht

Plus Die Person habe wohl in guter Absicht gehandelt, sagt die Polizei. Dennoch müsse sie mit einem Verfahren rechnen. Die Markierungen sollen wieder entfernt werden.

Nachdem am Freitag in Haunstetten urplötzlich zwei täuschend echt aussehende Zebrastreifen auf der Galvanistraße bzw. dem Forsthausweg auftauchten, hat die Polizei nun eine Person als mutmaßlichen Urheber ermittelt. Die Stadt hatte die Zebrastreifen nicht aufgemalt.