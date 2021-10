Polizei: 14-jähriges Mädchen wieder aufgetaucht

Ein Mädchen verlässt die Wohnung und kehrt nicht mehr zurück. Die Polizei suchte nur kurzzeitig mit einem Foto nach der Augsburgerin.

Ein 14-jähriges Mädchen wurde seit Donnerstagabend vermisst. Die Polizei ging am Freitag mit einem Foto an die Öffentlichkeit. Am späten Nachmittag folgte dann die gute Nachricht: Die Vermisste ist wieder aufgetaucht. (ina)