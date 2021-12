Augsburg

07:00 Uhr

Polizei, Suchtexperte, Apotheke: Wie die Cannabis-Frage Augsburg teilt

Plus Überfällig oder zu riskant? Geht es um die Legalisierung von Cannabis, tun sich in Augsburg Fronten auf. Wer auf die nahende Lockerung hofft - und wer warnt.

Von Max Kramer

Florian Schwarz ist ein erfahrener Cannabis-Verkäufer. Seit dem Frühjahr 2017 läuft sein Geschäft damit, er hat alle gängigen Sorten auf Lager. Was nicht da ist, wird innerhalb von ein bis zwei Tagen geliefert - mitten in die Augsburger Innenstadt, ganz legal. Schwarz ist Inhaber der Stern-Apotheke und damit einer der größten legalen "Dealer" in der Stadt. Das Cannabis geht ausschließlich an Kundinnen und Kunden, die aus medizinischen Gründen darauf angewiesen sind. Schon bald jedoch könnte die Klientel, die die getrockneten Blüten in Empfang nimmt, eine ganz andere sein: Immer konkreter deutet sich an, dass eine breite Öffentlichkeit Zugang zu Cannabis-Produkten bekommen soll. Kiffen für alle? Laut einer aktuellen Umfrage unserer Redaktion ist die Stimmung in Deutschland zwiegespalten. Und auch in Augsburg tun sich Fronten auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen