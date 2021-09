Polizei bietet Schulweg-Training für Augsburger Schüler an

Für Sicherheit der Erstklässler auf dem Schulweg sorgt die Augsburger Polizei zum Schulanfang mit speziellen Trainings.

Auch vor Beginn dieses Schuljahres trainieren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg/Abt. Verkehrsaufklärung mit den Abc-Schützen das richtige Verhalten auf dem Schulweg. Eingeladen hierzu sind sämtliche Schulanfänger sowie deren Erziehungsberechtigte aus dem Stadtgebiet Augsburg, teilt die Polizei mir. Während mit den zukünftigen Schülerinnen und Schülern praktische Übungen zum Überqueren der Fahrbahn an gesicherten und ungesicherten Stellen im Vordergrund stehen, erhalten die Eltern wichtige Tipps rund um den Schulweg.

Das Schulwegtraining findet zeitgleich in der Jugendverkehrsschule in Augsburg-Haunstetten, Johann-Strauß-Straße 1 (neben der dortigen Grundschule) und an der Jugendverkehrsschule Senkelbach (neben dem Curt-Frenzel-Eisstadion in der Senkelbachstraße) statt. Es stehen folgende Termine zur Verfügung:

Freitag, 10. September, von 10.00 bis 11.00 Uhr

Montag, 13. September, von 10.00 – 11.00 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Infos gibt es unter der Telefonnummer 0821/323-2091. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten. Die Verkehrserzieher der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg freuen sich auf zahlreichen Besuch. (sil)