Polizei bittet um Hinweise: Unbekannter Täter bricht in eine Wohnung ein

In der Elisabethstraße ist eine unbekannte Person in eine Wohnung eingebrochen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Dienstagabend zwischen 20.30 und 20.50 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Privatwohnung in der Elisabethstraße in Lechhausen. Laut Polizeibericht ist die Höhe des Sachschadens und die des eventuellen Diebstahlsschadens noch nicht bekannt. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Es ergaben sich Hinweise auf eine verdächtige, männliche Person, welche zur Tatzeit im näheren Umfeld beobachtet wurde. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, ca. 180cm groß, schlanke Statur und kurze Haare. Er trug blaue Jeans und ein dunkles Oberteil. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-3810. (ziss)