Polizei entdeckt Marihuana-Aufzucht in Augsburger Wohnung

Der Vermieter hatte wegen eines Wasserschadens in einer Augsburger Wohnung die Polizei gerufen. Die entdeckte eine professionelle Aufzuchtanlage für Marihuanapflanzen.

Am Donnerstag verständigte der Vermieter einer Wohnung in der Wertachbruckertorstraße die Polizei, da Wasser aus der Wohnung lief. Die Beamten staunten nach der Wohnungsöffnung nicht schlecht, als sie in der unbewohnten Wohnung eine professionelle Aufzuchtanlage für Marihuanapflanzen vorfand.

Augsburg: Polizei entdeckt mehr als 50 Marihuanapflanzen

Insgesamt wurden mehr als 50 Pflanzen vorgefunden und sichergestellt. Der tatsächliche Wohnort des Mieter-Paares (jeweils 37-Jahre alt) befindet sich in Oberhausen. Dort stellte die Polizei bei einer Durchsuchung weiteres Marihuana in geringer Menge und Bargeld im unteren vierstelligen Bereich sicher. Gegen das Paar werden nun Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz geführt. (möh)

