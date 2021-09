Polizei erwischt betrunkene Auto- und E-Roller-Fahrer in Augsburg

Zweimal musste die Polizei am Wochenende betrunkene Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr ziehen. Ein Auto- und ein E-Roller-Fahrer hatten zu viel getrunken.

Gleich zweimal haben am Wochenende Fahrer wegen Trunkenheit am Steuer Ärger mit der Polizei bekommen. Am Samstag gegen 2 Uhr wurde ein 38-jähriger Pkw-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, meldet die Polizei. Nachdem der Fahrer angab, Alkohol konsumiert zu haben, wurde mit ihm ein freiwilliger Alkoholtest durchgeführt. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Die Fahrt war daher für ihn beendet, ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Am Sonntag kurz nach 4 Uhr wurde ein 29-Jähriger auf einem E-Scooter kontrolliert. Bei der Kontrolle konnten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden. Den 29-Jährigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz, so die Polizei. (att)