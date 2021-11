Polizei erwischt betrunkene Auto- und E-Scooter-Fahrer in Augsburg

Die Polizei kontrolliert Autofahrer und E-Scooter-Fahrer in Augsburg. Mehrmals stehen die kontrollierten Personen unter Alkoholeinfluss.

Gleich mehrmals kontrollierten Polizei Verkehrsteilnehmer, die alkoholisiert unterwegs waren. So kontrollierte am Donnerstag gegen 0.20 Uhr eine Streifenbesatzung einen 45-jährigen Opel-Fahrer in der Straße Am Mittleren Moos in Lechhausen. Nachdem er deutliche Anzeichen von Alkohol aufwies, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt. Der 45-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Zuerst kam die Unfallaufnahme und dann der Atemalkoholtest

Eine 28-jährige Opel-Fahrerin musste am Mittwochabend um 22.50 Uhr an einer roten Ampel in der Georg-Haindl-Straße (Höhe Einmündung Thommstraße) in der Innenstadt verkehrsbedingt halten. Ein direkt hinter ihr fahrender 37-Jähriger erkannte dies in seinem VW laut Polizeibericht zu spät. Er fuhr auf das Heck des Opels auf, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 37-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte einen Wert von fast 1,3 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und Ermittlungen wegen Gefährdung im Straßenverkehr eingeleitet.

19-Jährige fährt mit 0,7 Promille mit dem E-Scooter

Eine 19-jährige Augsburgerin, die auf einem E-Scooter unterwegs war, wurde außerdem am Donnerstag um 0.40 Uhr in der Haunstetter Straße im Univiertel überprüft, wobei deutlicher Alkoholgeruch wahrzunehmen war. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von fast 0,7 Promille. Kurze Zeit später - gegen 1.10 Uhr - kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei einen 20-jährigen Augsburger auf seinem E-Scooter in der Rumplerstraße. Auch hier keimte der Verdacht von Alkoholeinfluss auf: Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von knapp über 0,6 Promille nach. Beiden Fahrzeugführenden wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde in beiden Fällen ein Ermittlungsverfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.