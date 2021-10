Polizei fasst Parfüm-Dieb in der Innenstadt

Ein Mitarbeiter einer Kaufhauses in Augsburgs Innenstadt war auf einen vermeintlichen Kunden aufmerksam geworden. Was er beobachtet hat.

Ein aufmerksamer Angestellter eines Kaufhauses in der Bürgermeister-Fischer-Straße in der Augsburger Innenstadt hat am Donnerstag gegen 17.10 Uhr einen Ladendieb beobachtet. Dieser verstaute zahlreiche Parfüms in einem Koffer.

Nachdem er den Laden verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen, verständigte der Angestellte die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den 34-jährigen rumänischen Staatsangehörigen noch vor Ort festnehmen.

Der Verkaufswert der sichergestellten Kosmetika betrug laut Polizei rund 1700 Euro. Weiterhin stellte sich heraus, dass auch der mitgeführte Koffer im Wert von rund 100 Euro kurz zuvor aus einem zweiten, nahegelegenen Geschäft gestohlen wurde.

Der 34-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls in zwei Fällen verantworten. Er wurde in den Polizeiarrest verbracht und im Laufes des Freitags dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. (ina)