Polizei kontrolliert bei großer Aktion unbelehrbare Radfahrer in Augsburg

Innerhalb von zwei Wochen werden im Augsburger Stadtgebiet knapp 300 Verkehrsverstöße von Radlern festgestellt. Ein Aspekt sticht dabei besonders hervor.

Fahrradstadt Augsburg: Immer mehr Menschen steigen um aufs Fahrrad. Dass sich dabei längst nicht jeder radelnde Verkehrsteilnehmer an die geltenden Regeln im Straßenverkehr hält, hat die Augsburger Polizei nun bei einer groß angelegten Kontrollaktion festgestellt. Innerhalb von zwei Wochen gab es an mehreren Stellen im Stadtgebiet Verkehrskontrollen von Radlerinnen und Radlern. Ergebnis: Knapp 300 Verstöße wurden ermittelt. Ein Punkt sticht dabei besonders hervor.

Polizei verweist auf die Unfallzahlen in Augsburg mit Radlern

Dass die Polizei zuletzt verstärkt Radler kontrolliert hat, bringt sie mit der Unfallstatistik in Verbindung. Im vergangenen Jahr seien im Stadtgebiet Augsburg 796 Radfahrende (inklusive Elektrofahrräder) in Verkehrsunfälle verwickelt gewesen, heißt es. 715 Radfahrer seien dabei verletzt worden. Ein anderer Punkt: Gut 70 Prozent (575) der Unfälle seien durch Radlerinnen und Radler verursacht worden. Als Gefahrenmoment wird von der Polizei auf die dunkle Jahreszeit verwiesen. "Ohne Licht sind sie für andere Verkehrsteilnehmer in der Dunkelheit schwer oder erst spät sichtbar", sagt ein Polizeisprecher. Auch das Fahren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung könne zu gefährlichen Situationen führen. Bei einem Unfall seien schon bei niedrigen Geschwindigkeiten ernsthaften Verletzungen denkbar. Um die Sicherheit von Radlern zu erhöhen, baut die Stadt Augsburg unter anderem mehr Radwege.

Unter dem Motto "Sehen und gesehen werden" führte die Verkehrspolizeiinspektion deshalb in den vergangenen zwei Wochen Fahrradkontrollen im Stadtgebiet durch. Hierbei standen insbesondere bekannte Schwerpunkte, wie die Unterführung nach Pfersee, die Gögginger Brücke und der Innenstadtbereich im Fokus. Bei den Kontrollstellen wurden knapp 300 Verkehrsverstöße durch Radler festgestellt. Dabei war die fehlende oder nicht benutzte Beleuchtung der häufigste Verstoß, gefolgt vom unzulässigen Fahren entgegen der Fahrtrichtung (sogenannte Geisterradler). Des Weiteren wurden vereinzelte Verstöße wie Rotlichtverstoß, die Handybenutzung während der Fahrt sowie die unzulässige Manipulation eines Elektrofahrrads festgestellt.

Die Polizei Augsburg präsentiert die Zahlen der Radlerkontrollen

Die Statistik der Polizei liest in Zahlen wie folgt: 18 Kontrollstellen, 116 mal Mängel Lichttechnik, 43 mal Licht nicht benutzt, 80 Geisterradler, fünf Rotlichtverstöße, 43 mal Gehweg unzulässig benutzt (Hochablass) und sechs Handyverstöße. Die radelnden Verkehrsteilnehmer seien bei den Kontrollen auch durch persönliche Gespräche von den Beamtinnen und Beamten über das richtige Verhalten im Straßenverkehr aufgeklärt worden, heißt es.

