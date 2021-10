Polizei nimmt Brandstifter in Göggingen fest

Ein 26-Jähriger hat in Augsburg den Inhalt einer Mülltonne angezündet. Dass kein größerer Schaden entstand, ist einem aufmerksamen Straßenbahnfahrer zu verdanken.

Brandstiftung am Sonntagabend in Göggingen: Der Täter flüchtete zunächst, er wurde aber von der Polizei bei einer Fahndung festgenommen. Dem 26-Jährigen droht noch mehr Ärger.

Wie die Polizei informiert, hatte gegen 23.30 Uhr ein zunächst unbekannter Mann den Inhalt eines Mülleimers in der Wellenburger Straße angezündet. Ein aufmerksamer Straßenbahnfahrer entdeckte den Kleinbrand und löschte diesen mit einem Handfeuerlöscher. Es entstand Sachschaden in niedriger dreistelliger Höhe.

War der Mann mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs?

Der Zündler entkam vorerst, konnte jedoch rund eine Stunde später im Rahmen der Fahndung in der Baumgartnerstraße festgenommen werden. Bei der Kontrolle führte der 26-Jährige aus Augsburg ein graues Fahrrad der Marke Hercules mit sich, welches er angeblich am Klausenberg auffand. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges ein. Außerdem wird geprüft, ob er als Täter weiterer Straftaten in Betracht kommt. (möh)