Polizei nimmt Diebesbande in Augsburg fest

Eine Diebesbande wollte in einem Supermarkt in Lechhausen zuschlagen. Doch dann kam alles anders.

Mitarbeiter eines Supermarktes in der Donaustraße im Augsburger Stadtteil Lechhausen haben am Mittwochnachmittag zwei Männer dabei beobachtet, wie sie sich mit einem vollgepackten Einkaufswagen mit hochwertigen Waren - unter anderem zwei E-Scootern - im Eingangsbereich postierten. Einer der Männer ging an die Kasse, um einen Kleinartikel zu bezahlen. Laut Polizei wollte sein Komplize die günstige Gelegenheit nutzen, um den Einkaufswagen aus dem Laden zu schieben.

Polizei schnappt Diebesbande in Augsburg

Nachdem sich die 25- und 32-Jährigen aber offensichtlich ertappt fühlten, flüchteten sie ohne Ware zu einem Auto, das auf dem Parkplatz wartete. Darin saß ein 23-Jähriger, der mit den beiden Männern wegfuhr. Der Filialleiter des Supermarktes konnte das Kennzeichen des Fluchtfahrzeuges ablesen. Die Polizei entdeckte bei der Fahndung das Auto und kontrollierte die Insassen.

Im Pkw der Diebesbande befand sich demnach weiteres mutmaßliches Diebesgut, darunter auch zwei E-Scooter. Die zurückgelassene Ware aus dem Supermarkt hatte einen Wert von rund 500 Euro. Bei dem im Fahrzeug aufgefundenen Gut wird von einem ähnlichen Wert ausgegangen. Gegen das Trio wird nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls ermittelt. Die Polizei prüft, ob die Bande auch noch für weitere Taten infrage kommt. (ina)