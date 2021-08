Polizei stellt einen Exhibitionisten in der Innenstadt

Ein Zeuge hat in der Nacht auf Donnerstag die Polizei alarmiert, weil ein junger Mann sich in Augsburg nackt vor ihn gestellt und onaniert hatte.

In der Nacht auf Donnerstag, gegen ein Uhr, ist der Polizei von einem Zeugen ein junger Mann in der Straße Am Schwall gemeldet worden, der zu diesem mit heruntergelassener Hose Blickkontakt suchte und am Glied manipulierte. Der Zeuge entfernte sich daraufhin und verständige die Polizei. Bei der eingeleiteten Fahndung konnte vor Ort tatsächlich ein 22-Jähriger angetroffen und als Täter identifiziert werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen. (nist)