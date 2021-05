Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Pfersee

Nach einem Fahrzeugschaden in Pfersee wird um Hinweise gebeten. Der Unfallverursacher hat sich aus dem Staub gemacht.

Nach einer Unfallflucht in Pfersee bittet die Polizei um Hinweise. In der Zeit von Donnerstag, Mitternacht, bis vergangenen Sonntag, 20 Uhr, wurde „Hinter den Gärten“ ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw beschädigt. Der rote Fiat Panda wies einen Streifschaden im Bereich der linken Fahrzeugseite am vorderen Kotflügel auf. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0821/323 2610 zu melden. (eva)