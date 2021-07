Augsburg

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Zeugen können der Polizei helfen, einen Unfallflüchtigen zu finden, der am Donnerstag einen Audi RS5 am Hafnerberg in Augsburg schwer beschädigte.

Zeugen können der Polizei helfen, einen Unfallflüchtigen zu finden, der am Donnerstag, 29. Juli, einen Audi RS5 am Hafnerberg in Augsburg schwer beschädigte. Der Zwischenfall ereignete sich zwischen 16.30 Uhr und 18.15 Uhr. Der Unbekannte touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug und hinterließ am linken hinteren Kotflügel sowie der Heckstoßstange einen Schaden in Höhe von rund 7000 Euro, bevor er sich unerkannt aus dem Staub machte. Wer eine Beobachtung zum Unfallhergang gemacht hat, kann sich bei der Polizeiinspektion Augsburg-Mitte unter der Rufnummer 0821/323-2110 melden.

