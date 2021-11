Polizei sucht Zeugen nach zwei Fällen von Unfallflucht

Zweimal wurden in den vergangenen Tagen Fahrzeuge in der Stadt angefahren, ohne dass sich der Unfallverursacher gemeldet hätte.

Die Polizei ermittelt in zwei Fällen von Unfallflucht. Sie sucht Zeugen, die einen der Vorfälle beobachtet haben.

Irgendwann im Laufe des Wochenendes (Samstag bis Montag) wurde ein in der Stätzlinger Straße (Höhe Hausnummer 118) geparkter schwarzer Opel Astra am vorderen linken Kotflügel angefahren und eingedellt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Am Montag streifte ein Unbekannter vermutlich beim Vorbeifahren in der Familie-Einstein-Straße (Höhe Hausnummer 28) einen dort abgestellten weißen Hyundai. Hierbei zersplitterte das Außenspiegelglas samt Gehäuse. Der hinterlassene Schaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (att)