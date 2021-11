Polizei verschärft Kontrollen von 2G und 3G in Augsburger Bars und Diskotheken

Ab Freitag kontrolliert auch die Polizei, ob 2G und 3G im Augsburger Nachtleben eingehalten werden. Bei Verstößen drohen Gästen und Betreibern hohe Strafen.

Ab sofort kontrolliert in Augsburg auch die Polizei die Einhaltung der 2G- und 3G-Regeln. Das teilte das Polizeipräsidiums Schwaben-Nord am Freitag mit. Die Kontrollen würden flächendeckend in ganz Nordschwaben erfolgen. "Dabei stehen vor allem Betriebe wie Bars, Diskotheken und Gaststätten sowie hochfrequentierte Einrichtungen im Fokus", heißt es in der Mitteilung. "Aber auch sonstige Veranstaltungen, bei denen Anhaltspunkte der Nichteinhaltung von Infektionsschutzvorgaben vorliegen, werden entsprechend überprüft."

Polizei und Ordnungsamt kontrollieren 2G und 3G am Freitag in Augsburg

Nach Polizeiangaben werden Verstöße als Ordnungswidrigkeiten konsequent geahndet. Für Besucherinnen und Besucher drohen Bußgelder bis zu 250 Euro, Betreibern der genannten Einrichtungen können bis zu 5000 Euro Strafe drohen. Schon am Freitag sollen in Augsburg Schwerpunktkontrollen stattfinden. Dabei überprüfen gemeinsame Kontrollteams von Stadt und Polizei die Einhaltung der Regelungen "an den relevanten Örtlichkeiten".

Bars, Diskotheken und Gastronomie im Fokus der Kontrollen

Polizeivizepräsident Markus Trebes appelliert in diesem Zusammenhang an Gewerbetreibende und Privatpersonen, die geltenden Vorschriften zu beachten. "Sowohl die aktuellen Regelungen als auch die notwendigen Kontrollmaßnahmen der Polizei dienen dem Gesundheitsschutz aller Menschen in Nordschwaben und weit über unsere Zuständigkeitsgrenzen hinaus", heißt es in der Mitteilung (AZ)