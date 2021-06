Augsburg

23.06.2021

Polizei verzeichnet nach Ausschreitungen in der Maxstraße erste Fahndungserfolge

Polizeibeamte in der Maxstraße: Nach der Krawallnacht gibt es jetzt eine eigene Ermittlungsgruppe.

Plus Zeugen haben der Augsburger Polizei zahlreiche Videos und Fotos von den Ausschreitungen in der Innenstadt zugeschickt. Erste Verdächtige wurden inzwischen ermittelt.

Von Jörg Heinzle

Ein ganzer Mob vorwiegend junger Menschen hat sich bei der Krawallnacht am Wochenende in der Augsburger Maximilianstraße mit der Polizei angelegt. Beamte wurden angegriffen und verletzt, die Polizei zählte rund 200 Flaschenwürfe, darunter 20 bis 30 Würfe mit Glasflaschen. Dem Aufruf der Polizei an Nachtschwärmer und Anwohner, mögliche Videos und Fotos von den Ausschreitungen zur Verfügung zu stellen, sind inzwischen viele gefolgt. Dank der Aufnahmen gibt es auch erste Ermittlungserfolge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen