Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen durch Autokorsos

Demonstranten sind am Samstag in Autokorsos durch die Stadt unterwegs. Mit Verkehrsbehinderungen muss laut Polizei gerechnet werden.

Zwei unabhängige Demonstrationen in Form von Autokorsos finden am Samstag, 8. Mai, in Augsburg statt. Die Polizei warnt, dass in der Zeit von 14 bis 18 Uhr im gesamten Stadtgebiet mit Staus zu rechnen ist.

Die Augsburger Polizei kündigt an, vor Ort zu sein, um die entstehenden Verkehrsbehinderungen in Grenzen zu halten. Einer der Autokorsos startet um 14 Uhr am Messegelände und führt über die Haunstetter Straße, Friedberger Straße, Amagasaki-Allee, Theodor-Heuss-Platz bis zur Gögginger Straße und wieder zurück zum Messegelände. Thema der Demonstrationen sind die Folgen der Infektionsschutzmaßnahmen. (ina)