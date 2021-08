Polizeihund spürt Einbrecher unter der Wursttheke auf

Augsburger Amtsgericht verhängt Freiheitsstrafe zur Bewährung gegen 21-Jährigen. Bei der Verhandlung ist der junge Mann wenig kooperativ.

Von einem Polizeihund unter der Wursttheke eines Supermarktes wurde im vergangenen März ein 21-jähriger Einbrecher aufgespürt. In der Folge wies die Polizei dem Angeklagten weitere, teils sehr schadensträchtige Autoaufbrüche nach. Der junge Mann landete vor Gericht. Hier wurde er zu einer Bewährungs-Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt, zudem muss er 80 Sozialstunden leisten.

Es ist schon nach Mitternacht, da tut sich etwas Ende März in einem Einkaufsmarkt in der Ulmer Straße in Augsburg. Ein Einbrecher hatte sich Zutritt verschafft, verputzte gerade ein paar Kekse und legte sich etwas zum Rauchen auf dem Kassenband bereit. Da taucht plötzlich Polizei auf, die alarmiert worden war. Dem Diensthund bleibt das Versteck des Einbrechers hinter der Wursttheke nicht verborgen.

Beim Versuch der Polizei, den Einbrecher festzunehmen, macht der Täter nicht mit. Er widersetzt sich, was ihm zusätzlich zum Einbruch und Diebstahl den Vorwurf des passiven Widerstands einbringt. Das Zimmer des Mannes, der vor einigen Jahren als Jugendlicher aus dem westafrikanischen Guinea nach Deutschland gekommen war, wird durchsucht. Dabei finden sich verschiedene Gegenstände, die die Polizei auf die Spur weiterer Straftaten führen, wie zwei Polizisten im Zeugenstand berichten.

Der junge Mann ist auch für Autoaufbrüche verantwortlich

Nur wenige Tage vorher waren nicht weit von der Unterkunft des Mannes entfernt mehrere Autos aufgebrochen worden. Während dies in zwei Fällen mit „normalem“ Sachschaden im dreistelligen Bereich vonstatten ging, kamen die Autoaufbrüche zwei weitere Fahrzeugbesitzer weit teurer. Bei den beiden modernen Autos, die des Nachts auf dem Parkplatz der Erhard-Wunderlich-Sporthalle in der Ulrich-Hofmaier-Straße abgestellt waren, kostete die Reparatur der jeweils eingeschlagenen Windschutzscheiben und der damit verbundenen Begleitschäden einmal 8500, einmal 9400 Euro. Also weit mehr, als der Wert der Beute betragen hatte: zwei Mobiltelefone, Bankkarten, 30 Euro Bargeld, Leergut. Unmittelbar nach der Festnahme in dem Supermarkt landete der 21-Jährige dann in Untersuchungshaft, wo er bis jetzt saß.

Die Prozessführung gestaltet sich schwierig

Schwierig gestaltete sich die Prozessführung mit dem 21-Jährigen. Trotz – oder wegen – einer Dolmetscherin wollte er sich gegenüber Richterin Silvia Huber so gut wie nicht äußern. So blieb auch unklar, ob er die Tatvorwürfe abstritt oder nur nichts dazu sagen wollte. Für Staatsanwältin Cornelia Seidl war der Sachverhalt nach der Beweisaufnahme klar. Sie forderte, den Angeklagten wegen fünf Fällen des Diebstahls sowie der Sachbeschädigung und des Widerstands zu einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsstrafe zu verurteilen. Rechtsanwalt Michael Bauer sah trotz der spärlichen Mitarbeit des Angeklagten bei dessen Verteidigung ein Jahr Freiheitsstrafe als angemessen an, zudem forderte er, die Strafe zur Bewährung auszusetzen.

Lesen Sie dazu auch

Der Angeklagte selbst wollte so manches nicht recht verstehen. Weswegen er denn im Gefängnis gelandet sei, bei dem bisschen, was er gestohlen habe? Wo doch das meiste den Besitzern zurückgegeben worden war. Und dass er deswegen sogar weiter ins Gefängnis solle? Bezug nehmend auf drei Vorverurteilungen, die noch nach Jugendstrafrecht erfolgt waren, hielt er es jetzt für vorstellbar, ihn erneut einige Stunden Arbeitsdienste ableisten zu lassen. Selbst wenn er dem Gericht nicht konkret erklären konnte, was er in Freiheit zu tun gedenke, müsse er jedenfalls schnellstens aus dem Gefängnis dürfen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig

Gleich darauf wurde das wahr. Richterin Huber verurteilte den Angeklagten zu einem Jahr Freiheitsstrafe und setzte diese zur Bewährung aus. Der Mann habe in den vergangenen Monaten der Untersuchungshaft einen Eindruck vom Leben im Gefängnis bekommen, sodass ihm dies Warnung genug sein werde. Als Bewährungsauflage wurde ihm auferlegt, 80 Stunden soziale Arbeit zu leisten. Auch die abschließende Frage, ob er das Urteil annehme, wollte der offensichtlich schwer genervte Angeklagte nicht mit mehreren Frauen diskutieren. Das Urteil wurde somit noch nicht rechtskräftig.