Pop-up-Store in Augsburger Innenstadt für künftige Azubis kommt gut an

Wegen des Azubimangels gehen IHK und Arbeitsagentur in der Augsburger Annastraße innovative Wege, um Jugendliche zu erreichen. Offenbar mit Erfolg.

Immer noch sind in Augsburg zahlreiche Ausbildungsstellen unbesetzt. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) geht deshalb in Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur neue Wege, um freie Stellen doch noch zu vergeben. In der Annastraße wird ein Pop-up-Store betrieben, der Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Anlauf- und Beratungsstelle dienen soll. Bislang sind die Organisatoren vor Ort mit dem Zulauf zufrieden.

Im Schnitt würden täglich um die zehn Beratungen geführt, erzählt Selina Kreuzer, die derzeit selbst eine Ausbildung bei der IHK macht. "Manche der Jugendlichen wissen schon welche Ausbildung sie machen wollen, andere kommen durch uns auf ihren Berufswunsch", erzählt Berater Udo Schlosser. Der Pop-up-Store für Azubis ist noch bis zum 16. Oktober von Montag bis Samstag zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet. (AZ)