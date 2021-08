Augsburg

07:00 Uhr

Porträt: Frédéric Zucco, ein Franzose mit Herz für Augsburg

Plus Der Franzose lebt seit vielen Jahren in Augsburg. Jetzt hat Zucco ein Amt inne, in dem er seinen Landsleuten beistehen kann. Was sich der 63-Jährige von den Deutschen noch wünscht.

Von Andrea Baumann

Frédéric Zucco lebt seit 1987 in Augsburg und verschwendet keinen Gedanken daran, das zu ändern. Doch wenn er das Feinkostgeschäft Chez Léo in der Nähe des Fischertors betritt, kommt der Franzose in ihm beim Anblick von Cidre und Cremant, Baguette und Croissants wieder durch. "Ich komme nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum Diskutieren hierher", verrät der 63-Jährige. Längst ist Zucco in der deutschen Sprache absolut sattelfest, nur der charmante Akzent verrät seine Herkunft. Dass zwei Herzen in seiner Brust schlagen, belegt auch seine doppelte Staatsbürgerschaft.

