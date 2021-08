Augsburg

18:30 Uhr

Preise steigen weiter: Für wen lohnt sich der Immobilenkauf in Augsburg noch?

Plus Die Kaufpreise ziehen seit Jahren steil an, bei den Mieten ist der Anstieg flacher. Wer sich den Erwerb noch leisten kann, tut dies mitunter, um den Kindern etwas zu hinterlassen.

Von Stefan Krog

Käufer einer Wohnung oder eines Hauses in Augsburg müssen sich angesichts der weiter stark steigenden Preise künftig wohl genauer fragen, ob sich der Erwerb lohnt. Denn während die Kaufpreise in den vergangenen Jahren stark nach oben gingen, stiegen die Mieten in weitaus geringerem Maß. Laut einer Auswertung des Immobilienverbandes IVD stiegen die Mieten für angebotene Gebrauchtwohnungen in Augsburg in den vergangenen fünf Jahren um 19 Prozent, die Kaufpreise um 48 Prozent. Bei Neubau-Wohnungen, wo Augsburg mit Preisen von mehr als 6000 Euro pro Quadratmeter zu den teuren Städten in Deutschland gehört, geht die Schere teils noch weiter auseinander. Die Folge: Bis sich der Kauf einer Wohnung - sei es für Selbstnutzer oder Kapitalanleger - amortisiert, dauert es immer länger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

