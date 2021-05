Augsburg

Premium-Aerotec-Mitarbeiter stemmen sich gegen Zerschlagung des Standorts

Plus Beschäftigte von Premium Aerotec zeigen der Airbus-Spitze die Rote Karte. In Augsburg haben sie ihre Ablehnung gegen eine Zerschlagung des Standorts noch einmal deutlich gemacht.

Von Andrea Wenzel

Für die Mitarbeiter des Augsburger Luftfahrtzulieferers Premium Aerotec geht es seit Monaten turbulent zu. Weil das Werk nicht ausgelastet ist, stand zunächst ein Freiwilligenprogramm zur Reduzierung des Personals an, jetzt plant Airbus den Standort zu zerschlagen und in zwei Teile - ein Unternehmen für die Einzelteilfertigung und eine Tochtergesellschaft für die Strukturmontage - zu gliedern. Das wollen die Beschäftigten nicht hinnehmen und zeigten der Airbus-Führung am Dienstagmittag auf dem Werksgelände an der Haunstetter Straße sinnbildlich die Rote Karte.

