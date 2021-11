Presseball-Dinner: Ein Herzenstraum und viele musikalische Höhepunkte

Mitglieder des Opernensembles des Staatstheaters Augsburg treten beim Presseball-Dinner im Kongress am Park auf. Dafür gibt es noch Eintrittskarten.

Das Presseball-Dinner, das am Samstag, 13. November, im Kongress am Park stattfindet, verspricht ein abwechslungsreicher Abend zu werden: Neben dem Konzert von Stargast Milow, Lounge-Musik der Band Saxvibes, Charlie Glass am Piano sowie einer After-Show-Party mit RT1-DJ Tobi Schmidt ist Gastgeberin Alexandra Holland auch eine besondere Kooperation eingegangen. Mitglieder des Opernensembles des Staatstheaters Augsburg werden die Gäste mit ausgewählten Arien unterhalten. Für das Dinner zugunsten der Stiftung Kartei der Not gibt es noch Karten.

Jacques le Roux singt beim Presseball-Dinner. Gemeinsam mit Sally du Randt trat der Tenor in der Oper "Ariadne auf Naxos" auf. Foto: Jan-Pieter Fuhr

Wer Daniel Herzog nach der schönsten musikalischen Begleitung zu einem fulminanten Drei-Gänge-Menü fragt, muss nicht lange auf die Antwort warten: Der Operndirektor vom Augsburger Staatstheater würde dazu eine Arie wählen. Herzog und Intendant André Bücker freuen sich über die neue Kooperation zwischen dem Staatstheater Augsburg und dem Presseball, der aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr als Presseball-Dinner begangen wird. "Das ist ein schöner Anlass. Der Presseball - egal ob als Ball oder Dinner - gehört zu den kulturellen Höhepunkten in Augsburg", so Herzog. Vier Arien, von unter anderem Giacomo Puccini und Leonard Bernstein, wurden für den unterhaltsamen Abend ausgewählt. Drei Sängerinnen und Sänger des Ensembles sowie der Kapellmeister Ivan Demidov am Klavier werden das Programm bestreiten. "Tenor Jacques le Roux übernimmt am Staatstheater ab Januar die Rolle des Fausts in der Oper 'Faust - Margarethe'. Beim Presseball-Dinner wird er zwei Arien vortragen", berichtet Daniel Herzog. Koloratursopranistin Olena Sloia und Mezzosopranistin Kate Allen werden ebenfalls mit von der Partie sein. "Als Überraschung gibt es auch noch ein gemeinsames Lied von den Künstlern", verrät der Operndirektor.

Band Saxvibes unterhält die Gästen mit Lounge-Musik

Das Dinner wird von weiteren musikalischen Höhepunkten begleitet. Neben dem Konzert des Stargasts Milow, der unter anderem mit den Songs "You Don’t Know", "Ayo Technology" und "You and Me (in My Pocket)" in den Charts vertreten war, treten im Kongress am Park auch langjährige Begleiter des Presseballs auf - diesmal zeigen sie sich allerdings von einer anderen Seite. Eva Hermans war bereits sieben Mal mit ihrer Band Saxvibes auf dem Augsburger Presseball. In den vergangenen Jahren haben die Mitglieder ihrer Band im Foyer mit Partymusik für volle Tanzflächen gesorgt. Beim Presseball-Dinner zeigen sie sich von ihrer anderen Seite. "Wir treten von jeher auch bei Dinner-Veranstaltungen auf. Dort spielen wir pop-loungige Musik mit Jazz-Touch", erklärt Eva Hermans. Dabei könnten sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen und interpretierten bekannte Songs von beispielsweise Norah Jones, Amy Winehouse oder David Guetta neu. "Wir stecken beliebte Popsongs ins eigene Gewand." Es sei eine Musik, die einen schönen Abend untermale.

Pianospieler Charlie Glass hat 1000 Songtexte im Kopf

Mit bekannten und beliebten Liedern kennt sich auch Pianist und Komponist Charlie Glass aus. Rund 1000 Songs hat der Künstler in seinem Kopf - von Queen über Elton John bis zu Frank Sinatra reicht sein großes Repertoire. Der Komponist, der Songs für zahlreiche bekannte Künstler schrieb, wird an diesem Abend sein neues Lied "Jenseits der Zeit" erstmals vor Publikum spielen.

Stefan Szczesny stiftet sein Werk "Herzens Traum"

An dem abwechslungsreichen Abend finden auch eine Tombola und eine Versteigerung statt. Der mit Alexandra Holland, Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen, befreundete Maler Stefan Szczesny zählt zu den bedeutendsten zeitgenössischen Künstlern in Deutschland. Er hat erneut ein Werk gestiftet, das zugunsten Bedürftiger während des Dinners versteigert wird. "Ich freue mich sehr über das Gemälde 'Herzens Traum'. Das Bild drückt aus, wofür die Kartei der Not steht: Herz zeigen für die gute Sache", sagt Holland.

Info: Karten für den unterhaltsamen Abend gibt es unter presseball-augsburg.de.