Presseball-Dinner: So bereitet sich Simon Lang auf einen Abend mit 300 Gästen vor

Mit einem großen Team bestreitet der Sternekoch das Presseball-Dinner zugunsten der Kartei der Not. Wo es Karten dafür gibt.

Planung ist das halbe Leben, heißt es. Dass auch eine umfassende Planung in der Küche nie von Nachteil ist, weiß Sternekoch Simon Lang vom Augsburger Restaurant "Sartory" nur zu gut. Die Menüfolge will gut überlegt sein, verschiedene Zutaten darauf abgestimmt. Beim Presseball-Dinner, das am Samstag, 13. November, im Kongress am Park, stattfindet, übernimmt er die kulinarische Komponente und verwöhnt die rund 300 Gäste mit einem Drei-Gänge-Menü.

Sternekoch Simon Lang: Kräuter aus dem eigenen Hochbeet

Was Simon Lang und sein Team den Gästen an diesem Abend kreieren werden, will er freilich noch nicht verraten. Nur so viel: Mit seinen Lieferanten hat der Küchendirektor des Augsburger Hotels Maximilian's bereits gesprochen. Denn bei so vielen Gästen kommen schnell große Mengen zusammen – da will er sichergehen, dass alles vorhanden und die Qualität der Produkte gut ist. "Durch Corona kann es zu Engpässen im Bereich Gemüse oder Kräutern kommen", erzählt er.

Gut, dass Lang und seine Frau im heimischen Hochbeet selbst allerhand Kräuter anbauen. "Den Liebstöckel, den ich für das Menü verwende, habe ich zuhause selber geerntet und in einem Öl verarbeitet." Für das Menü steht Lang mit seinem Namen und will deshalb nichts dem Zufall überlassen.

Seit Jahren ist Simon Lang beim Presseball mit von der Partie

Die Vorbereitungen werden bereits Tage zuvor im Maximilian's getroffen. Am Tag des Presseball-Dinners wird Simon Lang samt zwölf seiner Köche dann die Küche in der Kongresshalle beziehen und das Menü zubereiten. "Es ist immer komisch, wenn man nicht in seiner eigenen Küche kocht. Da hat man schließlich Heimvorteil und hat sich dort selber organisiert", sagt er. Doch die Küche ist für ihn kein unbekanntes Terrain. Bereits in den vergangenen Jahren hat Lang sein Können bei den Pressebällen zugunsten der Stiftung Kartei der Not unter Beweis gestellt. "Wir erhalten auch tatkräftige Unterstützung von Andreas Kahn und seinem Team von Feinkost Kahn", fügt er an.

Simon Lang freut sich auf das gesellige Ereignis und viele Begegnungen. In den Restaurants im Maximilian's habe er festgestellt, dass die Besucherinnen und Besucher "wesentlich mehr genießen" als vor der Corona-Pandemie. Man merke, dass jeder habe zurückstecken müssen, so der Sternekoch. Es werde ein Gang mehr gegessen oder doch der teurere Wein gewählt. "Vor Corona war das alles normal. Jetzt ist es etwas Besonderes", berichtet er. Beim Presseball-Dinner haben die Gäste Gelegenheit, Besonderes mit Simon Langs Menü, Stargast Milow und der Tombola zu erleben und damit auch noch Gutes für die Kartei der Not zu tun. Für den Sternekoch ist Letzteres wichtiger denn je. "Ich habe selber eine Familie und zwei Kinder. Ich habe mitbekommen, wie viele Menschen durch Corona leiden müssen und mussten." Er sei dankbar, dass es seiner Familie gut gehe. Im Vordergrund sollten diejenigen stehen, denen es nicht so gut geht. "Da muss man etwas tun", sagt er.

Info: Karten für den festlichen Abend gibt es unter presseball-augsburg.de.