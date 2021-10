Pro Bahn fordert Ende des Corona-Fahrplans für Bus und Tram in Augsburg

Das eingeschränkte Straßenbahnangebot und besonders die Ausdünnung des Abendtakts auf den Buslinien 32 und 41 werden kritisch gesehen. Eine Änderung sorgt für Applaus.

Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert in Augsburg ein Ende des Corona-Fahrplans. Die Ausdünnung des Tramtakts von 5 auf 7,5 Minuten und die Halbierung des Takts auf den Buslinien 32 und 41 am Abend auf eine halbe Stunde seien nicht mehr angemessen. Gerade der Abendtakt sei für die Attraktivität des Nahverkehrs wichtig, so Pro Bahn. Die dichtbesiedelten Gebiete entlang der Bgm.-Ackermann-Straße sowie Göggingen-Ost hätten abends zu wenig Anschluss.

Nahverkehr keine gute Alternative zum Auto in Augsburg

Mit der einfachen Formel, dass man ab dem Königsplatz zu jeder vollen Viertelstunde in alle Richtungen fahren könne, sei der Nahverkehr bisher eine gute Alternative zum Auto gewesen, so Jörg Bruchertseifer, bei Pro Bahn zuständig für das Thema Fahrgastinformation. Um die Klimaziele zu erreichen, müsse der öffentliche Verkehr eine gute Alternative zum Individualverkehr darstellen. Insofern sei nicht nur eine Rücknahme der Einschränkungen nötig, sondern ein weiterer Ausbau.

Immerhin, so der Fahrgastverband, sei es positiv, dass der Nachtbusverkehr nun wieder aufgenommen wurde, vor allem, da dieser nun mit den normalen Tickets nutzbar ist und keine speziellen Nachtbustickets mehr gekauft werden müssen. Das Nachtbusticket wurde zum Jahreswechsel abgeschafft. Faktisch blieb dies folgenlos, weil coronabedingt bisher keine Nachtbusse fuhren. (skro)

