Augsburg

06:10 Uhr

Probleme mit Tauben: Das "Augsburger Modell" wird Vorbild für andere Städte

Wenn Marcel Stemmler den Taubenschlag im Dachboden des Verwaltungsgebäudes am Augsburger Rathaus betritt, fliegen die Tiere schnell aus.

Plus Viele Städte kämpfen mit einer Tauben-Plage. Augsburg pflegt die Tiere in einem Modellprojekt und kontrolliert die Population. Andere Kommunen wollen dem Beispiel folgen.

Von Marlene Weyerer

Marcel Stemmler klopft an die Dachbodentür und schon fängt das Gewusel an. Gurren, Flügelschlagen, Scharren. Nach kurzem Gedrängel sind alle Tauben ausgeflogen. Im Dach des Verwaltungsgebäudes am Rathaus ist einer von zwölf Taubenschlägen der Stadt Augsburg. Tierpfleger Marcel Stemmler koordiniert dort die Arbeit für den Tierschutzverein. Ehrenamtliche säubern die Taubenschläge, verteilen Futter und halten nach verletzten Tieren Ausschau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen