Projekt will zeigen, wie Schwerstkranke besser gepflegt werden können

Das Personal in Pflegeheimen hat oft zu wenig Zeit für Kranke und Sterbende. Ein neues Projekt soll nun Lösungsvorschläge zeigen. Auch Augsburg beteiligt sich.

Eine schlimme Erfahrung für Schwerstkranke und Sterbende in Pflegeheimen, wenn das Personal nur wenig Zeit für sie hat. Dennoch ist das angesichts knapp kalkulierter Personalschlüssel die Regel. Ein Projekt der Münchner Paula-Kubitscheck-Vogel-Stiftung soll jetzt Verbesserungen bringen: Ein Zusatz-Arbeitsvertrag gibt Pflegekräften die Möglichkeit, zeitintensive Pflege durchzuführen oder einfach mit Patienten, deren Angehörigen oder Ärzten in Ruhe zu reden. Beteiligt sind in der Region Augsburg das Augsburger Caritas-Seniorenzentrum St. Raphael und das Pflegeheim Schlössle in Stadtbergen. Hinzu kommt ein Heim in Kaufering.

Das Projekt "Zeitintensive Betreuung im Pflegeheim" (ZIB) läuft bis zum 1. November 2022 und kostet gut 50.000 Euro, wovon das bayerische Gesundheitsministerium den größeren Teil übernimmt, wie Stiftungs-Geschäftsführerin Anne Rademacher bei einer Auftaktveranstaltung erklärte. In jedem Pflegeheim werden zwei Pflegekräfte für ZIB abgestellt. Sie werden für 20 zusätzliche Monatsstunden vom St.-Vinzenz-Hospizverein angestellt und können sich in dieser Zeit ausschließlich zeitintensiven Aufgaben widmen, wozu auch gehören kann, am Bett eines sterbenden Menschen zu wachen. Außerdem gibt es eine Koordinatorin, die die ZIB-Kräfte coacht und betreut. Der Hospizverein ist deshalb dabei, damit das Pflegeheim die zusätzliche Arbeitszeit nicht für dringende andere Tätigkeiten verwenden kann. Die teilnehmenden Pflegekräfte verfügen über eine Zusatzausbildung in Palliativpflege.

Studie begleitet das Pflege-Projekt auch im Raum Augsburg

ZIB findet gleichzeitig in acht bayerischen Regionen statt und wird von einer Studie begleitet. Entwickelt wurde das Projekt 2015/16 in Mühldorf; erste Erfahrungen deuten darauf hin, dass Pflegeheimbewohner, die mehr Zuwendung von Pflegekräften erfahren, weniger ins Krankenhaus eingewiesen werden müssen. Am Lebensende kommt es sonst häufig zum "Drehtüreffekt", das heißt, schwerstkranke Menschen werden zwischen Heim und Klinik hin- und hergeschoben. Wie es hieß, ist von den ZIB-Kräften nur Positives zu hören: Sie sehen mehr Sinn in ihrer Arbeit und fühlen sich mehr wertgeschätzt. Allerdings hat sich gezeigt, dass es zwar Interesse von Pflegeheimen an ZIB gibt, viele letztlich aber absagen, weil das Projekt nicht ins System passt oder sich nicht genug Freiwillige finden.

Der Vorsitzende des Hospizvereins, Domkapitular Armin Zürn, zitierte den heiligen Vinzenz von Paul: "Die Liebe ist unendlich erfinderisch." So hofft man, dass das Projekt nach und nach das Pflegesystem verändern könne. Letztlich muss die Politik einen Weg finden, zeitintensive Pflege zu finanzieren, ohne den Pflegeplatz für die Betroffenen zu verteuern. Die 2006 gegründete Paula-Kubitscheck-Vogel-Stiftung hat sich auf die Fahne geschrieben, Menschen ein Sterben in Würde zu ermöglichen. Mit dem einjährigen Projekt will sie laut Geschäftsführerin Rademacher dazu einen Anstoß geben. Infos gibt es hier: www.pkv-stiftung.de.