Augsburg

vor 30 Min.

Protest-Auftakt: Mitarbeiter von Premium Aerotec wehren sich gegen Zerschlagung

In Augsburg protestieren Mitarbeiter von Premium Aerotec gegen die Pläne von Airbus.

Plus Alle 2800 Beschäftigten des Flugzeugzulieferers Premium Aerotec sind zu Streiks aufgerufen. Sie wollen die von Airbus geplante Zerschlagung ihres Standorts nicht mittragen.

Von Andrea Wenzel

Wo eigentlich Autos fahren, geht am Freitagvormittag nichts mehr: Die Polizei hat um 9.30 Uhr die Haunstetter Straße auf Höhe des Werks von Flugzeugzulieferer Premium Aerotec gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Grund für die Einschränkungen ist eine Kundgebung. Die Gewerkschaft IG Metall hat Beschäftigte aller Schichten und aller vier Werksteile von Premium Aerotec zu Warnstreiks aufgerufen, die am Freitagvormittag gegen halb zehn begannen und bis Samstag etwa 6 Uhr andauern sollen. Die zentrale Kundgebung vor dem Hauptgebäude bildet dabei den Auftakt der Proteste. Ab 11 Uhr wird die Haunstetter Straße dann aber wieder für den Verkehr frei gegeben, der Streik dauert an.

