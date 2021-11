Augsburg

18:30 Uhr

Prozess in Augsburg: Wie ein Münzsammler reingelegt wurde

Plus Seine Leidenschaft für Münzen hat einen Sammler leichtsinnig werden lassen. Vor dem Landgericht Augsburg wird ein Betrugsfall aufgerollt, der sich nach einen Krimi anhört.

Von Peter Richter

Der Fall sorgte in der kleinen Gemeinde in Norden von Augsburg wochenlang für Gesprächsstoff. Von der Mafia war die Rede. "Zieh mich da bloß nicht mit rein", bat sein Nachbar eindringlich den 68-Jährigen. Schließlich war er es gewesen, der sich im Schein der Dorflampen das, so stellte sich später heraus, gefälschte Autokennzeichen des feuerroten Alfa Romeo der Italiener notiert hatte. Sie hatten den Münzsammler seit Februar immer abends aufgesucht. Bis SEK-Beamte zwei Monate später schließlich zwei Männer vor seinem Haus festnahmen. Widerstandslos, es war mittags. Der Rentner hatte ihnen, instruiert von der Polizei, eine Falle gestellt.

