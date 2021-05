Augsburg

10.05.2021

Prozess um Pflegebetrug: Hauptangeklagte offenbart tragische Geschichte

Plus Julia L. gilt als Hauptfigur im Prozess um einen großangelegten Pflegebetrug in Augsburg. Bei ihrer Einlassung vor Gericht räumt sie viele Vorwürfe ein.

Von Ina Marks

Im Prozess um den groß angelegten Pflegebetrug eines Augsburger Pflegedienstes am Landgericht haben bislang die drei Frauen, die zusammen mit zwei Männern angeklagt sind, die Vorwürfe weitestgehend eingeräumt. Auch die 43 Jahre alte Julia L. Sie gilt als Protagonistin in dem systematisch angelegten Betrug. Die gebürtige Ukrainerin, die seit rund 24 Jahren in Deutschland lebt, gab unlängst im Prozess nicht nur einen Einblick in das Konstrukt des Pflegedienstes. Sie erzählte auch von ihrer eigenen, tragischen Geschichte.

Themen folgen