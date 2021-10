Psychische Probleme durch Corona: Augsburger Schüler erhalten mehr Hilfe

Plus Kinder und Jugendliche haben mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Zurück im Schulalltag kommen nun verschiedene Problemlagen ans Tageslicht.

Viele Kinder und Jugendliche stellt die Bewältigung der Corona-Pandemie vor eine besondere Herausforderung. Gerade die langen Phasen im Homeschooling, Quarantäne oder Wechselunterricht haben für vielfältige Probleme gesorgt. Jetzt wo die jungen Menschen wieder tagtäglich den Unterricht in ihrer Schule besuchen, bemerken Lehr- und sozialpädagogische Kräfte Verhaltensauffälligkeiten. Deshalb wird nun der psychosoziale Unterstützungsbedarf an Augsburger Schulen erhöht.