vor 21 Min.

Radfahren in Augsburg: ADFC fordert in der Hermanstraße Nachbesserungen

In der Hermanstraße gibt es seit Ende Juli provisorische Radfahrstreifen. Der ADFC fordert Nachbesserungen.

Plus Der Fahrradverband zieht eine erste Zwischenbilanz des provisorischen Radwegs. Er sei ein "sichtbares Bekenntnis der Stadt für den Radverkehr", es gebe aber noch Potenziale.

Von Stefan Krog

Drei Wochen nach dem Start des Verkehrsversuchs mit den provisorischen Radstreifen in der Hermanstraße zieht der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) eine erste Bilanz. Es handle sich um ein "sichtbares Bekenntnis der Stadt für den Radverkehr" und verkleinere die Lücken auf der Radachse von Göggingen in die Innenstadt, so der ADFC. Allerdings weist der Fahrradverband darauf hin, dass es aus seiner Sicht nach wie vor Probleme gebe.

