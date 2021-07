Radfahrer stürzt mit 2,4 Promille Alkohol

Er hatte zu tief ins Glas geschaut: Ein Fahrradfahrer ist mit 2,4 Promille gestürzt - mit schmerzhaften Folgen.

Ein 30-jähriger Radler ist am frühen Freitagmorgen gegen 4.40 Uhr in der Allgäuer Straße im Augsburger Stadtteil Göggingen gestürzt. Nach Auskunft der Polizei war er in südlicher Richtung unterwegs, als er den Außenspiegel eines geparkten Autos streifte und daraufhin stürzte. Dabei zog er sich mehrere Verletzungen im Gesicht sowie Prellungen zu.

Der Radfahrer wurde zur Versorgung ins Uniklinikum gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm laut Polizei eine Alkoholisierung von über 2,4 Promille. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (sil)