Radler verursacht Auffahrunfall zweier Autos in Augsburg

Wegen eines Radfahrers ist es in Augsburg zu einem Auffahrunfall gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall in Kriegshaber.

Zu einem Auffahrunfall kam es am Sonntag gegen 19.45 Uhr an der Kreuzung Bürgermeister-Ackermann-Straße/Kriegshaberstraße. Hervorgerufen wurde er nach Mitteilung der Polizei durch einen Radler. Die beiden Pkw-Fahrer wollten demnach hintereinander bei Grün von der Kriegshaberstraße kommend nach links in die Bürgermeister-Ackermann-Straße einbiegen.

Auffahrunfall in Augsburg: Ursache ist ein Radfahrer

Da ihnen hierbei jedoch der Fahrradfahrer aus der Hagenmähder Straße entgegenkam, der bei Rot über die Kreuzung fuhr, musste der vorrausfahrende Pkw unvermittelt bremsen. Dies bemerkte der dahinterfahrende Fahrzeugführer zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro. Ob der Fahrradfahrer den von ihm verursachten Unfall bemerkt hat, ist unbekannt. Er setzte seinen Weg in Richtung Kriegshaberstraße fort. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (sil)