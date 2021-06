Augsburg

Radparcours in Augsburg: Gibt es bald Lösungen für Mountainbiker?

Die Stadt will nach Lösungen suchen, um Mountainbiker Strecken zur Verfügung zu stellen. Doch teils kollidiert dies mit den Naturschutz.

Plus Immer wieder gibt es Ärger um Radparcours in Augsburg - zuletzt wurde eine illegale Strecke am Kuhsee entdeckt. Jetzt sucht die Sportverwaltung mit Vereinen nach Lösungen.

Von Fridtjof Atterdal

Wo sollen Augsburgs Mountainbiker künftig ihrem Sport nachgehen? Nach der Zerstörung der Kinder-"Rennbahn" im Gögginger Wäldchen durch die Stadt und die "Entdeckung" einer weiteren illegalen Strecke am Kuhsee, versuchen alle Beteiligten jetzt, gemeinsam Lösungen zu finden. Doch wie können die aussehen?

